Liverpooll’dan Barcelona’ya uyarı

Der Spiegel’e göre Liverpool, Barcelona temsilcilerine Phil Coutinho’yu satmak gibi bir düşünceleri olmadığını ve Brezilyalı yıldızı taciz etmekten vazgeçmeleri gerektiğini mail yoluyla söyledi.

Temmuz ayı sonunda yaklaşık 82 milyon euroluk bir teklife Liverpool, ‘hiçbir şekilde satılık değil’ dedi.

SON TEKLİF 101 MİLYON

Ağustos başında teklifi 101 milyon euroya çıkaran Barcelona’ya Liverpool sportif direktörü Michael Edwards, “Coutinho’yu gerek kişisel gerekse medya yolu ile taciz etmekten vazgeçin. Teklifiniz ne olursa olsun fikrimiz değişmeyecek” cevabını gönderdi.

Football Leaks tarafından sızıdırılan belgelere göre ise Coutinho’nun menajeri 10 milyon euroluk komisyonu için transferi 100 milyon euronun altında tutmak istiyordu.