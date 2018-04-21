Liverpool'dan sürpriz puan kaybı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, West Bromwich ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Liverpool, West Bromwich deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 sona erdi. Liverpool Danny Ings ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçse de bu avantajını koruyamadı. Ev sahibi takım 79'da Jake Livermore ve 88'de Salomon Rondon'un golleriyle 1 puanı kurtardı.
Liverpool 71 puan ile, son sıradaki West Brom ise 25 puanla haftayı kapadı. Kırmızılar ligdeki bir sonraki maçını Stoke City deplasmanında oynayacak. West Brom ise Newcastle'a konuk olacak.
SALAH'IN 31. GOLÜ
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, West Bromwich deplasmanında attığı golle ligdeki 31. golünü kaydetmiş oldu. İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Bromwich ile 2-2 berabere kalırken, kırmızılıların yıldız golcüsü Salah, bu mücadelede de gollerine devam etti. Mısırlı golcü, mücadelenin 72. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Liverpool formasıyla Premier Lig’de 31. sayısına ulaşmış oldu. Başarılı futbolcu, kırmızılı forma ile 48 resmi maçta da 43. kez ağları sarstı. Sezon başında İtalyan ekibi Roma’dan İngiltere’nin yolunu tekrar tutarak, Liverpool ile anlaşan Mohamed Salah, forma giydiği West Bromwich deplasmanında 84 dakika sahada kalarak, attığı golle takımına katkı sağladı.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Manchester Cıty
|33
|68
|87
|2Önceki2
|Manchester Unıted
|34
|39
|74
|3Önceki3
|Lıverpool
|35
|43
|71
|4Önceki4
|Tottenham
|34
|35
|68
|5Önceki5
|Chelsea
|34
|25
|63
|6Önceki6
|Arsenal
|33
|17
|54
|7Önceki7
|Burnley
|34
|3
|52
|8Önceki 8
|Leıcester Cıty
|34
|2
|44
|9Önceki9
|Everton
|34
|-15
|42
|10Önceki10
|New
|33
|-7
|41
|11Önceki11
|Bournemouth
|35
|-17
|38
|12Önceki12
|Watford
|34
|-18
|37
|13Önceki13
|Brighton
|34
|-15
|36
|14Önceki14
|West Ham Unıted
|33
|-18
|35
|15Önceki15
|Huddersfield Town
|34
|-27
|35
|16Önceki16
|Crystal Palace
|34
|-18
|34
|17Önceki17
|Swansea Cıty
|33
|-19
|33
|18Önceki18
|Southampton
|34
|-20
|29
|19Önceki19
|Stoke Cıty
|34
|-33
|28
|20Önceki20
|West Bromwıch Albıon
|35
|-25
|25
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