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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Liverpool'dan sürpriz puan kaybı
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Futbol
21.04.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Liverpool'dan sürpriz puan kaybı

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, West Bromwich ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Liverpool, West Bromwich deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 sona erdi. Liverpool Danny Ings ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçse de bu avantajını koruyamadı. Ev sahibi takım 79'da Jake Livermore ve 88'de Salomon Rondon'un golleriyle 1 puanı kurtardı.

Liverpool 71 puan ile, son sıradaki West Brom ise 25 puanla haftayı kapadı. Kırmızılar ligdeki bir sonraki maçını Stoke City deplasmanında oynayacak. West Brom ise Newcastle'a konuk olacak.

SALAH'IN 31. GOLÜ

Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, West Bromwich deplasmanında attığı golle ligdeki 31. golünü kaydetmiş oldu. İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Bromwich ile 2-2 berabere kalırken, kırmızılıların yıldız golcüsü Salah, bu mücadelede de gollerine devam etti. Mısırlı golcü, mücadelenin 72. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Liverpool formasıyla Premier Lig’de 31. sayısına ulaşmış oldu. Başarılı futbolcu, kırmızılı forma ile 48 resmi maçta da 43. kez ağları sarstı. Sezon başında İtalyan ekibi Roma’dan İngiltere’nin yolunu tekrar tutarak, Liverpool ile anlaşan Mohamed Salah, forma giydiği West Bromwich deplasmanında 84 dakika sahada kalarak, attığı golle takımına katkı sağladı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 124Arsenal - West Ham
    3
    MS1
    1,35
    9251kez oynandı
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PUAN DURUMU
Premier Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Manchester Cıty336887
2Önceki2 Manchester Unıted343974
3Önceki3 Lıverpool354371
4Önceki4 Tottenham343568
5Önceki5 Chelsea342563
6Önceki6 Arsenal331754
7Önceki7 Burnley34352
8Önceki 8 Leıcester Cıty34244
9Önceki9 Everton34-1542
10Önceki10 New33-741
11Önceki11 Bournemouth35-1738
12Önceki12 Watford34-1837
13Önceki13 Brighton34-1536
14Önceki14 West Ham Unıted33-1835
15Önceki15 Huddersfield Town34-2735
16Önceki16 Crystal Palace34-1834
17Önceki17 Swansea Cıty33-1933
18Önceki18 Southampton34-2029
19Önceki19 Stoke Cıty34-3328
20Önceki20 West Bromwıch Albıon35-2525
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