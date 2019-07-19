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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.07.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Liverpool'dan Abdülkadir bombası! | Trabzonspor Transfer Haberleri

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İngiliz devi Liverpool, Abdülkadir Ömür’ü yeniden gündemine aldı. Kırmızılar,genç oyuncuyu satmak istemeyen Trabzonspor’u ikna edecek formülü de buldu. Ada temsilcisi, milli oyuncunun bonservisini almayı ancak bir sezon Fırtına’ya kiralamayı düşünüyor.

Trabzonspor camiası Yusuf Yazıcı-Lille trafiğine yoğunlaşırken, Bordo-Mavili altyapıdan yetişen bir diğer yıldız Abdülkadir Ömür için de dünya devi yeniden devreye girdi. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un, 20 yaşındaki futbolcu için Fırtına’nın kapısını çalacağı kaydedildi.

Karadeniz devi, genç oyuncusunu en az bir sezon daha takımda tutmak isterken, İngiliz ekibi de birçok kulübün radarında olan Abdülkadir’i bir an önce kapmak istiyor.

Çalışma izni alamayacak

Kırmızılar, Karadeniz ekibini ikna edecek formülü de buldu. Abdülkadir’in henüz milli takımda fazla süre alamamış olması nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alamayacak olması transferin önünü açıyor.

Liverpool, Abdülkadir’in bonservisini şimdiden almak isterken, başarılı oyuncuyu da bir sene yine Trabzonspor’a kiralayacak. Böylece hem Fırtına’nın istediği olmuş olacak hem de Abdülkadir, milli takımda oynarsa gelecek sezon için çalışma izni alabilecek. İngiliz temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu teklifle Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor.

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