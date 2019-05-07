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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.05.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Liverpool'da kritik eksikler, forvette sürpriz isim! Barcelona'nın iddaa oranı...

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Liverpool'da kritik eksikler, forvette sürpriz isim! Barcelona'nın iddaa oranı...

Camp Nou'da oynanan yarı final ilk maçını 3-0 kazanan Barcelona, Anfield Road'a büyük bir avantajla geldi. TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde bulan maç öncesi takımlardaki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

LIVERPOOL

- İlk maçta beklemediği, 3-0'lık bir yenilgi alan Liverpool’da gözler hafta sonuna mı çevrilecek?

- Manchester City’nin 1 puan gerisinde Premier Lig’in son haftasına giren Klopp’un öğrencileri, şampiyonluk ümidini hala koruduğu için yıllardır hasret kaldığı o kupaya mı kendilerini saklar?

- Son lig maçında, Newcastle karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Mohammed Salah ve Barcelona’daki mücadeledeyi tamamlayamayan Roberto Firmino kesin olarak oynamayacak. 2000 doğumlu Rhian Brewster'ın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor!

Liverpoolda kritik eksikler, forvette sürpriz isim Barcelonanın iddaa oranı...

BARCELONA

- İlk maçta Messi’nin muazzam performansıyla tur kapısını ardına kadar aralayan Barcelona’da, La Liga'yı şampiyon olarak bitirmenin verdiği rahatlık önemli bir faktör.

- Tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna veren Katalanlar, 2015’ten beri hasretini duyduğu kupayı müzesine götürmeye bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

- Lig maçında geniş çaplı rotasyon yaptılar, Anfield Road'daki rövanşı ciddiye aldıklarını gösterdiler.

Liverpoolda kritik eksikler, forvette sürpriz isim Barcelonanın iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Barcelona, Cüneyt Çakır’ın yönetiminde çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirinde mağlup olmadı. (ÇŞ X2)

- Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Anfield Road’da 2 maçı var. Katalanlar bu 2 maçı da kazanan taraftı. (MS2)

- Hem Liverpool’un, hem de Barcelona'nın bu sezon çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 6’sı 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)

MİSLİ.COM ÜYELERİ BARÇA DİYOR!

TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan karşılaşmaya Misli.com’dan bahis yapan iddaaseverler ağırlıklı olarak Barcelona’dan yana.

Üyelerin %28’lik bölümü misafir takımın evine galibiyetle döneceğini beklerken, %18’lik kesim ise Liverpool’dan yana tercih yapmış.

Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u da mücadelede en az 3 gol olacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BARIŞ SÜNTER NE DİYOR?

Saha avantajına sahip Liverpool maçta kazanmaya yakın ama turu geçmeleri zor… İki tarafta skor bulacak ayaklar olduğu için bana göre 2.5 üstü daha garanti tercih.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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