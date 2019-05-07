Liverpool'da kritik eksikler, forvette sürpriz isim! Barcelona'nın iddaa oranı...
Camp Nou'da oynanan yarı final ilk maçını 3-0 kazanan Barcelona, Anfield Road'a büyük bir avantajla geldi. TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde bulan maç öncesi takımlardaki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
LIVERPOOL
- İlk maçta beklemediği, 3-0'lık bir yenilgi alan Liverpool’da gözler hafta sonuna mı çevrilecek?
- Manchester City’nin 1 puan gerisinde Premier Lig’in son haftasına giren Klopp’un öğrencileri, şampiyonluk ümidini hala koruduğu için yıllardır hasret kaldığı o kupaya mı kendilerini saklar?
- Son lig maçında, Newcastle karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Mohammed Salah ve Barcelona’daki mücadeledeyi tamamlayamayan Roberto Firmino kesin olarak oynamayacak. 2000 doğumlu Rhian Brewster'ın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor!
BARCELONA
- İlk maçta Messi’nin muazzam performansıyla tur kapısını ardına kadar aralayan Barcelona’da, La Liga'yı şampiyon olarak bitirmenin verdiği rahatlık önemli bir faktör.
- Tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna veren Katalanlar, 2015’ten beri hasretini duyduğu kupayı müzesine götürmeye bir adım daha yaklaşmanın peşinde.
- Lig maçında geniş çaplı rotasyon yaptılar, Anfield Road'daki rövanşı ciddiye aldıklarını gösterdiler.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Barcelona, Cüneyt Çakır’ın yönetiminde çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirinde mağlup olmadı. (ÇŞ X2)
- Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Anfield Road’da 2 maçı var. Katalanlar bu 2 maçı da kazanan taraftı. (MS2)
- Hem Liverpool’un, hem de Barcelona'nın bu sezon çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 6’sı 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)
MİSLİ.COM ÜYELERİ BARÇA DİYOR!
TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan karşılaşmaya Misli.com’dan bahis yapan iddaaseverler ağırlıklı olarak Barcelona’dan yana.
Üyelerin %28’lik bölümü misafir takımın evine galibiyetle döneceğini beklerken, %18’lik kesim ise Liverpool’dan yana tercih yapmış.
Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u da mücadelede en az 3 gol olacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI BARIŞ SÜNTER NE DİYOR?
Saha avantajına sahip Liverpool maçta kazanmaya yakın ama turu geçmeleri zor… İki tarafta skor bulacak ayaklar olduğu için bana göre 2.5 üstü daha garanti tercih.
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