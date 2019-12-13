MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLiverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı
GeriFutbol Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
13.12.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da orta saha oyuncusu James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı.

Liverpool Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Milner'ın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Liverpool'a 2015 yılında transfer olan Milner, 198 maçta görev aldı ve 25 gol attı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle