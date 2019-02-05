Liverpool'a West Ham darbesi! Fark 3'e indi
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 25. haftasında West Ham'a konuk olan Liverpool, sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bıraktı.
Liverpool'un golünü 22'de Sadio Mane atarken, West Ham'ın golü 28'de Antonio'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten Liverpool, liderliğini sürdürürken, ikinci sırada yer alan Manchester City'le aradaki puan farkı 3'e indi.
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