Liverpool'a Alman yıldız! Klopp devrede...
Roberto Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah'a alternatif olması için Alman milli oyuncunun kulübü ile temaslar başladı.
İngiltere Premier Lig'in zirvesine yerleşen Liverpool, yerini korumak için transfer çalışmalarına başladı.
Newcastle maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımın eksiklerinden bahseden Alman çalıştırıcı; "Eldeki isimlerden memnunum ama şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorsak hatayı, sakatlıkları en aza indirme çalışması yapmalıyız. Kapıyı açık bırakıyorum, önümüzdeki günler ne gösterir bilemem." dedi.
Bristol Live adlı internet sitesinin iddiasına göre; Roberto Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah'a alternatif arayan Jürgen Klopp, Daniel Sturridge ve Divock Origi'yi elden çıkartıp, RB Leipzig'in genç alman forveti Timo Werner'i kadroya katmak istiyor.
Werner'in, Sturridge ve Origi'den daha iyi alternatif olacağı, hatta forma rekabeti için bu tip bir ismin kadroda olmasının olmazsa olmaz olduğunu yönetime ilettiği ve yönetimin de Klopp'un isteği sonrası RB Leipzig ile temaslarını sıklaştırdığı yazıldı.
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