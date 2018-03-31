Liverpool'a 3 puan Salah'tan
İngiltere Premier Lig'de oynanan 32. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace, sezonu ilk dört takım arasında bitirmek isteyen Liverpool'u Selhurst Park'ta ağırladı.
Başkent temsilcisi 13. dakikada Luka Milivojevic'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında Sadio Mane ile beraberliği yakalayan Liverpool, sezonun formda ismi Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Liverpool, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarırken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Manchester Cıty
|30
|65
|81
|2Önceki3
|Lıverpool
|32
|40
|66
|3Önceki2
|Manchester Unıted
|30
|35
|65
|4Önceki4
|Tottenham
|30
|34
|61
|5Önceki5
|Chelsea
|30
|25
|56
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