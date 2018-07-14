Liverpool, Xherdan Shaqiri'yi transfer etti
İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool, geçen sezon Stoke City forması giyen Xherdan Shaqiri'yi transfer ettiğini açıkladı.
Liverpool FC sitesinden yapılan açıklamada, Shaqiri cuma günü sağlık kontrolünden geçildi ve kendisini Liverpool'a imzayı attı.
Bonservis bedeli hakkında bir açıklama yapılmazken oyuncu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Liverpoolfc.com'a konuşan Shaqiri, “Burada olduğum için çok mutluyum. Tarihi ile büyük futbolcuları ile ve fantastik bir antrenörün olduğu harika bir kulübe geldim. Bu yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Futbolcu olarak her zaman futbolun en büyük sahnesinde olmak isterseniz. Birkaç yıl önce ben de gelmek istemiştim ama olmamıştı. Sonunda geldim ve çok mutluyum. Kendimi geliştirmek ve en iyilerle birlikte oynamak istiyorum. Kupalar kazanmak istiyorum ve bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Stoke City formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Shaqiri 8 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
Xherdan Shaqiri, Liverpool'da 23 numaralı formayı giyecek. Geçen yıl Liverpool'da 23 numaralı formayı Juventus'a transfer olan Emre Can giyiyordu.(Ajansspor)
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