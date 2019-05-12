Liverpool - Wolves
İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oluyor! Manchester City'nin 1 puan gerisindeki Liverpool, Wolves'u konuk ediyor... Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Mane, Origi, Salah
Wolves: Norris; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny; Jota, Jimenez
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