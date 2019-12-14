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Futbol
14.12.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Liverpool, Watford'u Salah'la yıktı

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Liverpool, Watford'u Salah'la yıktı

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Ligin 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 49'a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.

Liverpool, Watfordu Salahla yıktı

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