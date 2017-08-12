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Liverpool, uzatmalarda teslim oldu

Premier Lig'in ilk hafta maçında Liverpool deplasmanda Watford ile 3-3 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
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Maça hızlı başlayan Watford 8. dakikada Stefano Okako ile 1-0 öne geçti. Liverpool 29. dakikada Emre Can'ın asistinde Sadio Mane ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golün hemen ardından Watford'da Abdoulaye Doucoure takımını yeniden öne geçiren golü attı (2-1).

İkinci yarının 56. dakikasında savunma arkasına atılan pasta Mohamed Salah yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Roberto Firmino skoru yeniden eşitledi. (2-2)

Roberto Firmino penaltı gölünden 2 dakika sonra Mohamed Salah'a asist yaptı ve Salah'ın attığı golle Liverpool deplasmanda ilk kez öne geçti. (2-3).

Maçın son dakikalarında üst üste ataklar geliştiren Watford uzatma dakikalarında istediği golü Miguel Britos ile buldu ve maç 3-3 berabere bitti.

LiverpoolWatfordPremier League
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