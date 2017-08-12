Liverpool, uzatmalarda teslim oldu

Maça hızlı başlayan Watford 8. dakikada Stefano Okako ile 1-0 öne geçti. Liverpool 29. dakikada Emre Can'ın asistinde Sadio Mane ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golün hemen ardından Watford'da Abdoulaye Doucoure takımını yeniden öne geçiren golü attı (2-1).
İkinci yarının 56. dakikasında savunma arkasına atılan pasta Mohamed Salah yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Roberto Firmino skoru yeniden eşitledi. (2-2)
Roberto Firmino penaltı gölünden 2 dakika sonra Mohamed Salah'a asist yaptı ve Salah'ın attığı golle Liverpool deplasmanda ilk kez öne geçti. (2-3).
Maçın son dakikalarında üst üste ataklar geliştiren Watford uzatma dakikalarında istediği golü Miguel Britos ile buldu ve maç 3-3 berabere bitti.