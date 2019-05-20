Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı ve iki köklü İngiliz ekibini karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. Liverpool ile Tottenham'ın karşılaşacağı maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçının oynanacağı tarih, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi finali için tarih araştırmaları, ulusal liglerin bitiş tarihlerinin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. İşte, Liverpool Tottenham maçının oynanacağı tarih...
Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.
Öte yandan bu müsabaka ile Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkacak. Liverpool ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine final oynamış ancak rakibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak kupayı müzesine götürememişti.
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