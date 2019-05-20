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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.05.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

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Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı ve iki köklü İngiliz ekibini karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. Liverpool ile Tottenham'ın karşılaşacağı maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Liverpool Tottenham maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçının oynanacağı tarih, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi finali için tarih araştırmaları, ulusal liglerin bitiş tarihlerinin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. İşte, Liverpool Tottenham maçının oynanacağı tarih...

Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Öte yandan bu müsabaka ile Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkacak. Liverpool ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine final oynamış ancak rakibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak kupayı müzesine götürememişti.

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