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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.09.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Liverpool taraftarı Uğur Çakır'ı istiyor!

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Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır’ı izleyen Liverpool’lu yetkililer, genç file bekçisinin performansına hayran kalmıştı. İngiliz ekibinin taraftarları da Uğurcan için anket düzenledi. Futbolseverlere, Alisson’un yedeği olarak ‘Uğurcan alınmalı mı, alınmamalı mı?’ şeklinde soru yöneltildi. Taraftarların yüzde 75’i genç eldivenin transfer edilmesini istedi.

Bordo-Mavili altyapıdan yetişen ve kısa sürede kendisini ispatlayan Uğurcan Çakır performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı. Son Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’nın sahibi İngiliz devi Liverpool’un oyuncu izleme ekibi geçen hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 22 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi. Sarı-Lacivertliler karşısında tam 8 kurtarışa imza atan genç file bekçisi performansıyla Liverpool’lu scoutları adeta büyüledi.

İstemeyen sadece yüzde 15

Liverpool taraftarlarının buluştuğu internet sitesi readliverpoolfc.com sitesi de Uğurcan’ın harika performansı sonrasında anket düzenledi. Futbolseverlere, Brezilyalı kaleci Alisson’un yedeği olarak ‘Uğurcan alınmalı mı, alınmamalı mı?’ şeklinde soru yöneltildi. Taraftarların yüzde 75’i genç eldivenin alınması yönünde oy kullanırken, ‘hayır’ seçeneğini işaretleyenler sadece yüzde 15’te kaldı.

En iyiler arasında...

Ankete göre, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Alisson’a sahip olan Liverpool taraftarının, Uğurcan’ı da kadroda görmek istediği öğrenildi. Birçok forum sitesinde de Kırmızılı futbolseverler, Uğurcan için olumlu mesajlar paylaştı.

98 milyon TL fiyat biçtiler!

Liverpool’un, Uğurcan ilgisi İngiliz basınında da yer buldu. Haberlerde İngiliz devinin, başarılı file bekçisinin performansından etkilendiğini ve sezon sonuna kadar Uğurcan’ı yakından takip edeceği belirtildi. Öte yandan haberde, genç eldivenin değeri 14 milyon Pound (98.3 milyon TL) olarak gösterildi.

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Liverpool taraftarı Uğur Çakırı istiyor

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