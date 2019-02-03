Liverpool, şampiyonluk yolunda hata istemiyor! Galibiyetine iddaa'da...
Tottenham ve Manchester City kazanınca, Liverpool'un şampiyonluk yolunda - West Ham karşısında hata yapma lüksü kalmadı. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Samir Nasri sakat, Marko Arnautovic'in maç saatine kadar hazır olması bekleniyor.
- Lukasz Fabianski ve Aaron Cresswell de son birkaç antrenmanda takımla beraberdi, bu iki ismin de maç kadrosunda yer alması şaşırtıcı olmaz.
- Sezona felaket başlayan, sonradan toparlanıp çıkışa geçen West Ham, son maçlarda yeniden düşüş yaşadı. (Son 7 maç - 7 puan)
- Önce Tottenham kazandı, ardından Manchester City hata yapmadı. Liverpool'un şampiyonluk yolunda, Londra deplasmanında hata yapma lüksü yok!
- Trent Alexander-Arnold'un henüz hazır olmaması sebebiyle cezadan dönen James Milner'ı sağ bekte görebiliriz.
- Stoper bölgesindeki Joe Gomez ve Dejan Lovren sakat. 'Van Dijk & Matip' ikilisini savunmanın ortasında izleyeceğiz.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle