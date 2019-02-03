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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
03.02.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Liverpool, şampiyonluk yolunda hata istemiyor! Galibiyetine iddaa'da...

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Liverpool, şampiyonluk yolunda hata istemiyor! Galibiyetine iddaa'da...

Tottenham ve Manchester City kazanınca, Liverpool'un şampiyonluk yolunda - West Ham karşısında hata yapma lüksü kalmadı. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

West Ham

- Samir Nasri sakat, Marko Arnautovic'in maç saatine kadar hazır olması bekleniyor.

- Lukasz Fabianski ve Aaron Cresswell de son birkaç antrenmanda takımla beraberdi, bu iki ismin de maç kadrosunda yer alması şaşırtıcı olmaz.

- Sezona felaket başlayan, sonradan toparlanıp çıkışa geçen West Ham, son maçlarda yeniden düşüş yaşadı. (Son 7 maç - 7 puan)

En Çok Oynanan Bahis
  • 155West Ham - Liverpool
    3
    MS2
    1,25
    11658kez oynandı
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Liverpool

- Önce Tottenham kazandı, ardından Manchester City hata yapmadı. Liverpool'un şampiyonluk yolunda, Londra deplasmanında hata yapma lüksü yok!

- Trent Alexander-Arnold'un henüz hazır olmaması sebebiyle cezadan dönen James Milner'ı sağ bekte görebiliriz.

- Stoper bölgesindeki Joe Gomez ve Dejan Lovren sakat. 'Van Dijk & Matip' ikilisini savunmanın ortasında izleyeceğiz.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 4 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 4 Şubat Pazartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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