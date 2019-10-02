Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. E Grubu maçında İngiliz ekibi Liverpool, Red Bull Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Liverpool, Salzburg'u sahasında konuk edecek. Konuk ekip Salzburg ilk maçında Racing Genk'i mağlup etmiş, Liverpool ise Napoli karşısında sahadan yenik ayrılmıştı. İşte, Liverpool Salzburg maçı hakkında tüm merak edilen ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Liverpool ile Salzburg karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma BeIN Max 1'den canlı yayınlanacak.
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