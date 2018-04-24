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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Liverpool Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Liverpool Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool Roma maçıyla bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir Yarı Final mücadelesi oynanacak. Türk spor severler merakla Cengiz'in bu karşılaşma da oynayıp oynamayacağını ve karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Liverpool Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Roma 34 yıl sonra rövanş peşinde. Tarihinde oynadığı tek Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybeden Roma, rakibiyle 34 yıl sonra bu kez yarı finalde karşılaşacak. 10 yıl aradan sonra turnuvada yeniden yarı finale yükselen Liverpool, müzesine 6'ncı kupayı götürmeyi hedefliyor. Roma, son dönemde attığı gollerle dikkati çeken milli oyuncu Cengiz Ünder'in yüksek performansına güveniyor. Roma'dan sezon başında transfer edilen ve bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Muhammed Salah, eski takımına karşı Liverpool'un en önemli kozu olacak.

Tarihinde oynadığı tek Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybeden Roma, bu kez yarı finalde karşılaşacağı rakibini eleyerek rövanşı almak istiyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinin ilk ayağında İngiltere ekibi Liverpool, İtalyan kulübü Roma'yı bu akşam TSİ 21.45'te Anfield Stadı'nda konuk edecek. 2 Mayıs'taki rövanş maçına ise Roma ev sahipliği yapacak.

Şampiyona tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, 10 yıl aradan sonra yeniden turnuvada yarı final maçına çıkacak. Organizasyon tarihinde 5 kez kupaya uzanan kırmızı-beyazlılar, yarı finalde ise 10'uncu kez boy gösterecek. Roma ise tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda mücadele edecek. Organizasyonda sadece 1984 yılında finale kalabilen İtalya temsilcisi, Liverpool'u eleyerek kupa kazanma hayalini sürdürmeye çalışacak.

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Liverpool Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool Roma Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Roma rövanş için sahaya çıkacak

Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı.
İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.

Roma Cengiz Ünder'e güveniyor

Roma'nın sezon başında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, her geçen gün yükselen performansıyla takımının en önemli gol silahları arasında yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Roma'da fazla süre alamamasına rağmen ikinci yarıda büyük çıkışa geçen milli futbolcu, bu sezon takımına tüm kulvarlarda 7 gol ve 2 asistle katkı verdi.

Takımının son 16 turunda Shakhtar Donetsk'i elediği maçlarda bir kez ağları sarsan 20 yaşındaki Cengiz, Barcelona karşısındaki çeyrek final rövanşında ise yaptığı asistle göz doldurdu. Roma'nın en önemli gol silahı konumunda ise Bosna Hersekli santrafor Edin Dzeko bulunuyor. Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol ve 3 asist üreten 32 yaşındaki oyuncu, ligde ise 14 kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Salah eski takımına karşı oynayacak

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumundaki Liverpool, toplamda 33 kez ağları sarsarak organizasyonun açık ara en golcü takımı unvanına sahip. Kalesinde sadece 7 gole izin veren İngiltere temsilcisi, yarı finale kalan takımlar arasında bu alanda da zirvede yer alıyor. Sezon başında 42 milyon avro bonservisi bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah ise Liverpool'un en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Premier Lig'de attığı 31 golle Liverpool'u sırtlayan ve "altın ayakkabı" ödülünün favori adayları arasında yer alan kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele etmenin heyecanını yaşayacak. Liverpool formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salah'ın yanı sıra Brezilyalı Roberto Firmino da üstün performansıyla dikkati çekiyor. Organizasyonda 8'er golü bulunan Salah ile Firmino, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun ardından krallık yarışında ikinci sırayı paylaşıyor. İngiliz oyuncu James Milner ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yaptığı asistlerle taşıyor. Takım arkadaşlarına toplam 8 gol pası veren Milner, asist krallığında açık ara zirvede yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi karnesi

Liverpool: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 7 kez tur atladı (1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 2005, 2007) 2 kez elendi (1965, 2008) Bu sezon aldığı sonuçlar: 6 galibiyet, 4 beraberlik - 33 gol attı, 7 gol yedi. Bu sezon en skoreri: Muhammed Salah, Roberto Firmino - 8 gol

Roma: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 1 kez tur atladı (1984) Bu sezon aldığı sonuçlar: 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet - 15 gol attı,12 gol yedi. Bu sezon en skoreri: Edin Dzeko - 6 gol

Di Francesco'dan Cengiz'e övgü

Roma Teknik Direktörü Di Francesco: "Salah artık Roma'nın oyuncusu değil. Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz'e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu"

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'a konuk olacak Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, milli futbolcu Cengiz Ünder'e güvendiğini söyledi. Di Francesco, bugün oynanacak maç öncesi Anfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Liverpool'un tehlikeli oyuncuları olduğunu hatırlatarak, "Yalnızca Muhammed Salah'ı durdurmaya konsantre olmayacağız. Liverpool hücum hattındaki diğer iki oyuncu da (Roberto Firmino ve Sadio Mane) çok önemli." diye konuştu.

2017 yazında Roma'dan Liverpool'a transferi sonrası 46 maçta 41 gol ve 13 asist üreten Salah'ı çalıştırmak isteyip istemeyeceği sorulan Di Francesco, "Salah artık Roma'nın oyuncusu değil. Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz'e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullandı. Di Francesco ayrıca ilk 11'de Cengiz'in mi yoksa Patrik Schick'in mi yer alacağına, sahadaki dizilişe göre karar vereceğini aktardı.

 

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