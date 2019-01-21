Liverpool puan farkını korudu, ManU yükselişte!
7 gole sahne olan "Liverpool - Crystal Palace" karşılaşmasında gülen taraf lider Liverpool olurken, Manchester United üst üste 6. kez kazanarak çıkışını sürdürdü.
İşte İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkanları...
Ligde tek mağlubiyeti bulunan Liverpool, 23. haftada konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-3 yendi.
Son şampiyon Manchester City, Huddersfield Town deplasmanında 3-0 galip geldi.
Haftanın öne çıkan maçında Arsenal, evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
Tottenham, deplasmanda Fulham karşısında uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve gelen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselişini sürdüren Manchester United, Brighton & Hove Albion'ı 2-1'lik skorla geçerek 6'da 6 yaptı.
Everton'da Cenk Tosun, Southampton'a 2-1 yenildikleri mücadelenin ikinci devresinde görev aldı.
Premier Lig'de 23. maçların ardından 60 puan toplayan Liverpool, Manchester City ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Bu iki takımı, 51 puanla Tottenham, 47 puanla Chelsea, 44'er puanla Arsenal ve Manchester United izledi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle