Liverpool polisini ayağa kaldıran şifre: İstanbul 2005
2005 senesinde İstanbul’da oynanan Devler Ligi finalinde Liverpool, efsanevi bir dönüş ile Milan’ı devirerek kupaya uzanmıştı. Ancak aradan geçen 14 yılda İngiliz ekibinin taraftarları bu maçı halen unutamadı. Güvenlik Merkezi, Merseyide bölgesinde yaşayan 1.5 milyon kişiden 75 bininin sosyal medya hesaplarında kullandığı şifrenin ‘İstanbul 2005’ olduğunu belirledi. Bu olayın önüne geçilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
2004-2005 sezonunda İstanbul’da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde İngilizler’in köklü kulübü Liverpool ile İtalyan devi Milan arasındaki karşılaşma müthiş bir geri dönüşe sahne olmuştu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Merseyside temsilcisi, maçı 3-3’e getirerek, penaltılar sonucunda kupaya uzanmıştı. Ancak karşılaşmanın ardından 14 yıl geçti, Liverpool’lu taraftarlar halen maçı unutamadı. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, yaptığı araştırmada Merseyside bölgesinde yaşayan 1.5 milyon taraftardan 75 bininin sosyal medya hesaplarında şifrelerini ‘İstanbul2005’ olarak belirlediğini açıkladı.
‘Eğer böyle devam ederse...’
İngiliz ekibinin taraftarlarının yaptığı bu davranış sonrasında Siber Güvenlik Merkezi’nden sorumlu Ciaran Martin, futbolseverlere bir takım uyarılarda bulundu. ‘İstanbul2005’ kelimesinin sosyal medya hesaplarında şifre olarak kullanmaktan vazgeçmeleri gerektiğini belirten Martin, “Bu şifre, kullanıcılara gelecekte büyük sıkıntılar çıkaracaktır. Siber saldırılar sonucunda banka hesaplarına kadar birçok kişisel bilgi, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Bu konuda daha dikkatli olmalılar” dedi.
Liverpool, Premier Lig'de geride kalan haftada deplasmanda Cardiff City'yi yenmişti...
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