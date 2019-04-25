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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Liverpool polisini ayağa kaldıran şifre: İstanbul 2005

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Liverpool polisini ayağa kaldıran şifre: İstanbul 2005

2005 senesinde İstanbul’da oynanan Devler Ligi finalinde Liverpool, efsanevi bir dönüş ile Milan’ı devirerek kupaya uzanmıştı. Ancak aradan geçen 14 yılda İngiliz ekibinin taraftarları bu maçı halen unutamadı. Güvenlik Merkezi, Merseyide bölgesinde yaşayan 1.5 milyon kişiden 75 bininin sosyal medya hesaplarında kullandığı şifrenin ‘İstanbul 2005’ olduğunu belirledi. Bu olayın önüne geçilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

2004-2005 sezonunda İstanbul’da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde İngilizler’in köklü kulübü Liverpool ile İtalyan devi Milan arasındaki karşılaşma müthiş bir geri dönüşe sahne olmuştu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Merseyside temsilcisi, maçı 3-3’e getirerek, penaltılar sonucunda kupaya uzanmıştı. Ancak karşılaşmanın ardından 14 yıl geçti, Liverpool’lu taraftarlar halen maçı unutamadı. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, yaptığı araştırmada Merseyside bölgesinde yaşayan 1.5 milyon taraftardan 75 bininin sosyal medya hesaplarında şifrelerini ‘İstanbul2005’ olarak belirlediğini açıkladı.

Manchester United 0-2 Manchester City
Manchester United 0-2 Manchester City

‘Eğer böyle devam ederse...’

İngiliz ekibinin taraftarlarının yaptığı bu davranış sonrasında Siber Güvenlik Merkezi’nden sorumlu Ciaran Martin, futbolseverlere bir takım uyarılarda bulundu. ‘İstanbul2005’ kelimesinin sosyal medya hesaplarında şifre olarak kullanmaktan vazgeçmeleri gerektiğini belirten Martin, “Bu şifre, kullanıcılara gelecekte büyük sıkıntılar çıkaracaktır. Siber saldırılar sonucunda banka hesaplarına kadar birçok kişisel bilgi, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Bu konuda daha dikkatli olmalılar” dedi.

Liverpool, Premier Lig'de geride kalan haftada deplasmanda Cardiff City'yi yenmişti...

Cardiff City 0-2 Liverpool (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 35. haftasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool ile ligde kalma mücadelesi veren Cardiff City karşılaştı. Liverpool, 57. dakikada Georginio Wijnaldum ve 81. dakikada penaltıdan James Milner'ın golleriyle 2-0 kazandı. Üst üste 6. galibiyetini alarak 88 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi. Brighton & Hove Albion'ın üç puan gerisinde düşme hattında bulunan Cardiff City ise 31 puanla 18. sırada kaldı.
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Liverpool polisini ayağa kaldıran şifre: İstanbul 2005

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