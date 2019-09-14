Liverpool - Newcastle (Maç önü)
İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın açılış maçında Liverpool, Anfield'da Newcastle'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın açılış maçında, Liverpool'un konuğu Newcastle olacak.
Muhtemel ilk 11'ler...
Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.
Newcastle: Dubravka; Krafth, Schar, Lascelles, Dummett, Willems; Almiron, Hayden, Shelvey, Atsu; Joelinton
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