Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta, şifreli mi?
Liverpool Manchester City karşılaşması ile birlikte bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz temsilcisi karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Ligi'nde karşılaşmıştı ve bu mücadeleyi 4-3'lük skorla Liverpool kazanmıştı. Peki Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta, şifreli mi? İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar
Şampiyonlar Ligi tarihinde 10. kez iki İngiliz takımı karşılaşacak. Bu maçlar da dahil olmak üzere, bu 10 eşleşmenin altısında Liverpool yer almış oldu. Liverpool ve Manchester City resmi maçlarda 179. kez karşılaşacak. Bu, iki takımın Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşması. Jurgen Klopp, Pep Guardiola karşısında resmi maçlarda beş kez sahadan galip ayrıldı ve Guardiola'yı en fazla mağlup eden teknik direktör oldu. Klopp'un elde ettiği beş galibiyetin ikisi Liverpool teknik direktörüyken geldi. Ön eleme turları da dahil olmaj üzere, Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu maçların yarısında gol yemedi. Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Bundan önce 2015/16 sezonunda çeyrek finalde PSG'yi eleyerek yarı final oynamışlardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turuna kalan takımlar arasında en fazla gol atan takım. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan İngiliz takımı Manchester United iken, Liverpool tarihindeki en gollü Şampiyonlar Ligi sezonu 2007/08 sezonuydu.
Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta, şifreli mi?
Liverpool Manchester City maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turuna kalan sekiz takım arasında ilk 11'lerinin yaş ortalaması en düşük iki takım bu maçta karşılaşacak: Liverpool & Manchester City. İki takımın bu sezon karşılaştığı iki resmi maçta toplam 12 gol atıldı. Bu maçlardaki şut girişimlerinin %26'sı gol oldu. Leroy Sane, Liverpool ile bu sezon oynadığı iki maçta üç gol attı. Sergio Aguero, bu sezon City formasıyla deplasmanda oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı. İngiliz takımlarının formasını giyen hiçbir oyuncu, bu turnuvada arka arkaya beş deplasman maçında gol atamadı. Roberto Firmino bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla gole katkı yapan ikinci oyuncu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçta yedi gole katkı yapan Mohamed Salah, bundan önce Roma, Chelsea ve Basel formalarıyla toplam 15 maçta üç gol atabilmişti.
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