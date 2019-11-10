Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liverpool Manchester City maçı, İngiltere Premier Lig'de iki başarılı teknik adamı karşı karşıya getirecek. Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'nın en doğru ilk 11'leri ile sahaya çıkacağı Liverpool Manchester City maçı seyir zevki yüksek bir karşılaşmaya tanık edecek. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Liverpool Manchester City maçı ile futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Sadio Mane, Agüero, Sterling ve Salah gibi birbirinden yetenekli oyuncuların sahada yer alacağı Liverpool Manchester City maçı, ülkemizden de canlı olarak izlenebilecek. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'i ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
İşte, karşılaşma öncesi bazı istatistikler;
Premier Lig'de oynadığı son 50 maçın sadece birini kaybeden Liverpool (41G 8B), tek yenilgisini Ocak 2019'da Manchester City'den aldı.
Liverpool deplasmanında çıktığı son 16 Premier Lig maçını kazanamayan Manchester City (5B 11M), rakibi karşısında lig tarihindeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
Bu sezon Premier Lig'de geriye düşüp en fazla puan toplayan takım olan Liverpool (10), son iki karşılaşmayı da ilk golü yemesine rağmen kazanmayı başardı.
Roberto Firmino, Liverpool formasıyla Manchester City'ye karşı çıktığı sekiz Premier Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 3 asist).
Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde resmi maçlarda en fazla mağlup olduğu rakibi Jurgen Klopp (7).
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