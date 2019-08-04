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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.08.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Manchester City maçı ile İngiltere'nin süper kupası olarak bilinen Community Shield'in sahibi belli olacak. Ligin ve FA Cup'un sahibi Manchester City, ligin ikincisi Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele, birçok ülkede canlı olarak yayınlanacak. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Liverpool Manchester City maçı ile İngiltere Ligi'nde futbol ziyafeti devam ediyor. Ligin iki önemli takımı Liverpool ve Manchester City, Community Shield turnuvasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, canlı yayınla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Liverpool Manchester City maçı, 4 Ağustos Pazar günü TSİ 17.00'da oynanacak. Karşılaşmanın TV üzerinde yayıncı kuruluşu yer almıyor.

SÜPER KUPA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor.

Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.

 

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