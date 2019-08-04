Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liverpool Manchester City maçı ile İngiltere'nin süper kupası olarak bilinen Community Shield'in sahibi belli olacak. Ligin ve FA Cup'un sahibi Manchester City, ligin ikincisi Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele, birçok ülkede canlı olarak yayınlanacak. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Liverpool Manchester City maçı ile İngiltere Ligi'nde futbol ziyafeti devam ediyor. Ligin iki önemli takımı Liverpool ve Manchester City, Community Shield turnuvasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, canlı yayınla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Liverpool Manchester City maçı, 4 Ağustos Pazar günü TSİ 17.00'da oynanacak. Karşılaşmanın TV üzerinde yayıncı kuruluşu yer almıyor.
SÜPER KUPA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.
Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor.
Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor.
Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.
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