Liverpool maçına 8,00 oran!
2 Mayıs Çarşamba günü, 5-2'nin rövanşında Roma ile karşılaşacak olan Liverpool, düşme hattındaki Stoke City'i ağırlıyor. Nesine.com yorumcusu Kerim Can Özdal, iddialı bir tahmin verdi!
İşte Kerim Can Özdal'ın yorumu:
Liverpool, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Roma'yı ilk maçta 5-2 yenerek avantaj yakaladı. Ancak İtalyan rakip önceki turda Barcelona'yı 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında 3-0 yenerek elediği için Liverpool'un rövanşı da mutlaka ciddiye alması gerekiyor.
Bu doğrultuda ligde ilk 4'teki yerleri de rahat sayılacağı için kayıp lüksleri var ve bu maçta rotasyona gideceklerdir.
Stoke ise düşme hattında. Bence ligde kalmayı hak edecek bir kadroları var. Burada rakibin durumundan faydalanıp puan koparma ihtimalleri yüksek.
Oran da cazip olduğu için çifte şansları değerlendirilebilir. Direkt '2' de çok cazip.
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