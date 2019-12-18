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GeriFutbol Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi
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Futbol
AA
18.12.2019 - 01:36, Son Güncelleme:

Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi

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Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, Katar'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90 2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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