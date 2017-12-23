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Liverpool kaptı, Arsenal kaçırmadı! Yok böyle maç...

Premier Lig'de oynanan ve Mesut Özil'in de gol attığı müsabakada Arsenal ile Liverpool 3-3 berabere kaldı. Emirates Stadı'nda ilk yarıda ve ikinci yarının başında yediği gollerle 2-0 geriye düşen Arsenal, 5 dakikada 3 gol bulup öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

A.A
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Liverpool ile 3-3 berabere kaldı. Arsenal, 19. haftanın açılış maçında Emirates Stadı'nda Liverpool'u ağırladı. Konuk takım 26. dakikada Brezilyalı Coutinho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti.

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Liverpool'un 52. dakikada Mısırlı Salah ile farkı ikiye çıkardığı mücadelede Arsenal'in yanıtı gecikmedi ve 5 dakikada 3 gol buldu.
Şilili Alexis Sanchez ile 53. dakikada skoru 2-1 yapan başkent temsilcisi, 56. dakikada Xhaka, 58. dakikada da Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in golleriyle 3-2 öne geçti.

Liverpool kaptı, Arsenal kaçırmadı Yok böyle maç...

NEFESLER KESİLDİ
Liverpool'un 71. dakikada Firmino ile beraberliği yakaladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve zirve mücadelesi veren iki takım 3-3'lük eşitlikle haftayı birer puanla kapadı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arsenalli Mesut Özil ile Liverpoollu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı.  Bu beraberliğin ardından Liverpool puanını 35'e, Arsenal de 34'e çıkardı.

Premier League

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