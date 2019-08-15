Liverpool, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti
UEFA Süper Kupa 2019'un sahibi Liverpool, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.
Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Liverpool, konakladıkları otelden otobüsle İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Otobüsten inerek havalimanına geçen İngiliz ekibi, saat 14.30'da kalkan özel uçakla İstanbul'dan ayrıldı.
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