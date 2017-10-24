Liverpool içinde çatışma

Tottenham’ın 12. dakikada karşılaşmayı 2-0’a getirmesinin ardından Lovren 31’inci dakikada oyundan alınmıştı. Maçın ardından Klopp 28 yaşındaki Lovren’in gönlünü alacağını zannedenleri çok yanılttı: “Tüm oyun ve sonuç bizim hatamızdı. Tottenham iyiydi, iyi olmaya ihtiyaçları vardı ama işlerini çok kolaylaştırdık. İlk gol küçük bir taçla başladı, biz orada değildik. Çok çok kötü savunma yaptık.”

“İkinci gol bir kontra ataktı, top Lovren’i geçtiğinde artık çok geçti. Orada ben oynasaydım Harry Kane o topu alamazdı. Eşofmanlarımla çıksam o golü atamazlardı.”

Bu sözlerin ardından Instagram bio’sundaki Liverpool ibaresi Lovren’e ağır geldi.

Efsane kaleci Peter Schmeichel ise Kloop’un bu sözlerine tepki göstererek Liverpool’un bu sezon yediği 15 deplasman golü için teknik adamı suçladı.

“Lovren’e hiçbir şey söylemeden oyuncuyu bu sözlerle öldürdüğünün altını çizmek gerek. Ayrıca çıkması da işe yaramadı, hala çok kötü savunma yapıyorladı. Sezon boyunca yapılan kötü savunma için sorumluluk almalı. Tüm manşetlerde Lovren olcak ve bu haksızlık." (skor)