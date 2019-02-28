Liverpool gol oldu yağdı! City ise...
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, Watford'u 5 golle geçerken; Manchester City, tek golle 3 puana uzandı.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, evinde ağırladığı Watford'u 5-0 mağlup etti.
Liverpool'un galibiyet gollerini 9 ve 20. dakikalarda Sadio Mane, 66. dakikada Origi, 79 ve 82. dakikalarda van Dijk attı.
Bu sonuçla puanını 69'a yükselten Kloop'un öğrencileri, ikinci sırada bulunan Manchester City'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Zirveyi yakından ilgilendiren diğer maçta Manchester City, West Ham'ı 59'da Sergio Agüero'nun penaltı golüyle 1-0 yendi.
City, puanını 68 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.
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