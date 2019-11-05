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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Genk maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde iki takım karşıya karşıya gelecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Liverpool ile Genk arasında oynanan maç, iki takımın Avrupa kupaları tarihindeki ilk karşılaşmaydı. Genk'in Avrupa kupaları tarihinde İngiltere deplasmanında çıktığı tek maç, 5-0 kaybettiği Chelsea karşılaşmasıydı. Avrupa arenasında çıktığı son 23 iç saha maçını kaybetmeyen Liverpool, evinde son yenilgisini Ekim 2014'te Real Madrid'den aldı. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde galibiyet almadan en fazla maça çıkan takım Genk.

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadeleyi ülkemizde canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

Son iki Şampiyonlar Ligi maçında da dörder gol atan Liverpool, tarihte bunu üst üste üç kez başaran dördüncü takım olmak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da en az beşer gol yiyen Genk, tarihte dört maçlık seri yaşayan ilk takım olabilir. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla gole katkı yapan oyuncular Roberto Firmino ve Mohamed Salah.

Genk forması giyen Stephen Odey, Liverpool ile oynanan ilk maçta attığı golle, turnuva tarihinde bir Belçika takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda Marc-André ter Stegen'in ardından en fazla gole kapama yapan kaleci Alisson. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 19 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Jürgen Klopp, son yenilgisini Kasım 2013'te Borussia Dortmund'dan aldı.

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