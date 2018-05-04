Liverpool finale çıktı, LeBron James'in cebi doldu!
Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesi NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James'in cebini doldurdu.
2011 yılında İngiliz kulübünün % 2'lik hissesini 6.5 milyon Dolar karşılığında alan yıldız oyuncunun yatırımının 7 yılda 32.5 milyon Dolar'a yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıl sonra finale yükselen Liverpool'un değeri de artarken, hissedarlarını da zengin etti. Ve bu hissedarların en ünlüsü hiç kuşkusuz NBA yıldızı LeBron James...
James, 2010'da 477 milyon dolara satılan İngiliz kulübünün yüzde 2'lik hissesini 2011'de 6.5 milyon dolara satın almıştı. 2017 Haziran ayında Forbes dergisi Liverpool'un değerini 1.49 milyar dolar olarak duyurmuştu. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son başarıyla kulübün en az 100 milyon dolarlık bir geliri garantilediği, piyasa değerinin de bununla 1.6 milyar dolara dayandığı vurgulandı. Bu da James'in yatırımının 7 yılda 5 kat değerlenmesi yani parasının 32.5 milyon dolara yükseldiği anlamına geliyor.
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