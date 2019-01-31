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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.01.2019 - 01:43, Son Güncelleme:

Liverpool farkı 7'ye çıkarma fırsatını tepti

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Liverpool farkı 7'ye çıkarma fırsatını tepti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde en yakın takipçisi Manchester City'nin yenildiği haftada lider Liverpool, Anfield Road'da Leicester City'yi ağırladı. 

Liverpool, maçın 3. dakikasında Sadio Mane ile öne geçti. Leicester City, 45 2. dakikada Harry Maguire'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı beraberlikle tamamlandı. 

İkinci yarıda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 
Puanını 61'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

- Tottenham sonradan açıldı 

Tottenham, evinde Watford'u ağırladı. 

Wembley Stadı'ndaki mücadelede Watford, 38. dakikada Craig Cathcart ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 
80. dakikada Heung-Min Son ile beraberliği yakalayan Tottenham, 87. dakikada Fernando Llorente ile bir gol daha buldu ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 

Tottenham, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 3. sırada yer aldı. 

- Chelsea, deplasmandan mağlubiyetle döndü 

Zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Bournemouth deplasmanından ağır yenilgiyle döndü. 

Bournemouth, Vitality Stadı'nda konuk ettiği rakibini 47. ve 74. dakikalarda Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90 5. dakikada Charlie Daniels'ın golleriyle 4-0 mağlup etmeyi başardı. 

Chelsea, bu mağlubiyetle ligde 47 puanda kalarak 5. sıraya geriledi. 

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