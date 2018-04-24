Liverpool farka koştu! Roma mucizeye kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayak mücadelesinde Liverpool, Anfield'da Roma'yı konuk etti.Mücadele Liverpool'un 5-2 üstünlüğüyle son buldu. Liverpool, 36. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Salah eski takımına gol attığı için sevinmedi. Mohamed Salah 44'te sahneye çıkarak durumu 2-0'a getirdi. Roma'da Cengiz Ünder, Liverpool karşısında ikinci yarıda yerini Patrik Schick'e bıraktı. Maçın 56. dakikasında Salah'ın asistinde Mane topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Dakikalar 61'i gösterdiğinde yine Salah'ın asistinde Firmino golü buldu: 4-0. 69'da Yine Firmino kafa golüyle skoru 5-0'a getirdi. Liverpool 81. dakikad Dzeko'nun golüyle 5-1'i yakaladı. Roma 85'te bulduğu penaltıyı ise Perotti ile gole çevirdi: 5-2. Rövanş ise 2 Mayıs'ta...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Roma'yı 5-2 yendi.
Anfield Road Stadı'nda oynanan maçta ilk tehlikeli atak, İtalyan temsilcisi Roma'dan geldi. 18'inci dakikada Kolarov'un ceza alanı dışından sert şutunda top, kaleci Karius'un da müdahalesiyle üst direkten döndü. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
36. dakikada Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. Roberto Firmino'nun pasıyla hareketlenen Mısırlı futbolcu, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.
45 1. dakikada Salah ile başlayan Liverpool atağında Firmino'nun pasıyla topla yeniden buluşan Mısırlı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Alisson'un üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İtalyan ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick'e bıraktı.
56. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Salah'ın içeriye çıkardığı topu Sadio Mane tamamladı ve Liverpool'u 3-0 öne geçirdi.
61. dakikada yine sağ taraftan ceza alanına giren Mısırlı yıldızın arka direğe gönderdiği topu müsait durumdaki Brezilyalı futbolcu Firmino ağlara gönderdi: 4-0.
68. dakikada kazanılan korneri kullanan James Milner'ın ceza alanına ortaladığı topa yükselen Firmino, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 5-0 yaptı.
81. dakikada Radja Nainggolan'ın ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Edin Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımının ilk golünü attı.
85. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Diego Perotti, farkı üçe indiren golü kaydetti: 5-2.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Liverpool, karşılaşmayı 5-2 kazandı.
Müsabakanın rövanşı, 2 Mayıs Çarşamba günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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