Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig’in lider ismi Liverpool, FA (İngiltere Federasyon Kupası) 3. tur mücadelesinde Everton ile karşı karşıya gelecek. İki dev kulüp Liverpool ile Everton Merseyside Derbisi olarak anılan mücadelede saha çıkacak. İki takımın karşılaşması Türk futbolseverler tarafından da takip ediliyor. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Liverpool Everton maçı için geri sayım devam ediyor. Premier Lig tarihin en merak edilen derbilerinden biri olan Liverpool - Everton mücadelesiyle ilgili en çok merak edilen konuların başında maçın saati ve kanalı geliyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun öncülüğündeki "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi kapsamında, bu hafta sonu oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
LİVERPOOL EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Anfied Road'da oynanacak Liverpool Everton mücadelesi, 5 Ocak 2020 Pazar günü, Türkiye saati ile 19:01'de başlayacak. Dev mücadelenin Türkiye'de yayın kanalı bulunmuyor.
LİVERPOOL EVERTON İSTATİKLERİ
• Liverpool Anfield’ta Everton’la oynadığı son 23 maçta yenilgi görmedi.
• Liverpool son 16 resmi maçının 14’ünü galip tamamladı.
• Liverpool’un kupadaki son 4 maçında 2,5 gol üstü skorla oluştu.
• Everton’ın son 5 kupa maçında 2,5 gol barajı aşıldı.
• Everton son 5 resmi deplasmanında sadece 1 kez kazandı.
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