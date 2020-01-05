Liverpool Everton maçı için geri sayım devam ediyor. Premier Lig tarihin en merak edilen derbilerinden biri olan Liverpool - Everton mücadelesiyle ilgili en çok merak edilen konuların başında maçın saati ve kanalı geliyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun öncülüğündeki "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi kapsamında, bu hafta sonu oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



LİVERPOOL EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?



Anfied Road'da oynanacak Liverpool Everton mücadelesi, 5 Ocak 2020 Pazar günü, Türkiye saati ile 19:01'de başlayacak. Dev mücadelenin Türkiye'de yayın kanalı bulunmuyor.



LİVERPOOL EVERTON İSTATİKLERİ



• Liverpool Anfield’ta Everton’la oynadığı son 23 maçta yenilgi görmedi.

• Liverpool son 16 resmi maçının 14’ünü galip tamamladı.

• Liverpool’un kupadaki son 4 maçında 2,5 gol üstü skorla oluştu.

• Everton’ın son 5 kupa maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

• Everton son 5 resmi deplasmanında sadece 1 kez kazandı.