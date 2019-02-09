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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.02.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Liverpool emaneti geri aldı

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Liverpool emaneti geri aldı

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı. 

Ligin 26. haftasında Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Georginio Wijnaldum, 48. dakikada ise Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah kaydetti. 

Puanını 65'e çıkaran Liverpool, 62 puanlı Manchester City'yi geride bırakarak yeniden liderlik koltuğuna otururken, Bournemouth ise 33. puanla. 11. sırada kaldı. 

- Arsenal iki golle kazandı 

Ligde ilk 4 mücadelesi veren Arsenal, deplasmanda Huddersfield Town'u 2-1'le geçti. 

Mesut Özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı Arsenal'in gollerini 16. dakikada Alex Iwobi ve 44. dakikada Alexandre Lacazette atarken, Huddersfield Town'un tek sayısı ise 90 3. dakikada Sead Kolasinac'tan (kendi kalesine) geldi. 

Puanını 50'ye çıkaran Arsenal 6'ncı, 11 puanlı Huddersfield Town ise son sırada kalmaya devam etti. 

- Cenk Tosunlu Everton kaybetti 

Andre Gray'ın golüyle Watford deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, maç boyunca sahada kaldı. 
Evertonlu Kurt Zouma, 90 5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

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