Liverpool Coutinho için yüksekten uçtu

Barcelona'nın Coutinho çabaları pek olumlu ilerlemiyor. Neymar'ın 222 milyon Euro'ya, Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'ya transfer olduğu transfer piyasasında İngilizler, Sambacı'yı bırakmak için 200 milyon Euro talep etti.

Bu talebi aşırı bulan Katalanların transferde geri adım attığı belirtiliyor. Kulübün Teknik Sekreteri Robert Fernandez konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan konuşmalardan ve tekliflerden sonra Liverpool dün onun fiyatını 200 milyon Euro olarak belirledi. Böyle çılgınca bir para ödemeye karşıyız. Neymar 222 milyon Euro'ya transfer oldu ve herkes bu paranın bizde olduğunu biliyor."