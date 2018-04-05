Liverpool City'yi ezdi geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool ağırladığı Manchester City'yi 3-0 mağlup etti.
Çeyrek final ilk maçında iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Liverpool, 12. dakikada yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 21. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 31. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
Salah 52. dakikada sakatlanarak yerini Georginio Wijnaldum'a bırakırken, ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca mücadele 3-0 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi.
Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 57 dakika sahada kaldı.
Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak.
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