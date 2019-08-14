Liverpool Chelsea Süper Kupa maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

UEFA Süper Kupası için Liverpool ve Chelsea kozlarını paylaşacaklar, iki İngiliz ekibinin mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapacak. UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Chelsea'ye karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi iki takımın da birbirlerini iyi tanıdığını ve tamamen bu mücadeleyi kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geleceği müsabaka 22.00'de başlayacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Liverpool Chelsea Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Chelsea Süper Kupa final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool Chelsea maç öncesi muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları ise şöyle;



Liverpool: Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah.



Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Mount, Pedro, Giroud



En çok Milan ve Barcelona kazandı



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti. Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.



Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.









Liverpool Chelsea maçı ile UEFA Süper Kupası tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı karşı karşıya geliyor. UEFA Süper Kupası'nı, son altı senenin beşinde bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren ekipler kazandı. Bu süreçteki tek istisna, 2018'de Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid.

Liverpool ile Chelsea, Nisan 2009'dan bu yana Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor. İki takım o sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşmiş ve turu geçen takım toplamda 7-5'lik skorla Chelsea olmuştu. Chelsea ile oynadığı son altı resmi maçın sadece birini kazanabilen Liverpool, bu süreçte rakibini sadece Premier Lig'de Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup edebildi.

Liverpool ile oynadığı son 19 resmi maçın 18'inde gol atmayı başaran Chelsea, sadece rakibine konuk olduğu son Premier Lig karşılaşmasında fileleri havalandıramadı. Liverpool, Kasım 2011'den bu yana Chelsea'yi ilk kez üst üste iki maçta yenmek için sahaya çıkıyor. Kırmızılar o süreçte rakibi karşısında dört maçlık bir galibiyet serisi yakalarken, bu karşılaşmaların üçünde takımın başında Kenny Dalglish vardı.

Jürgen Klopp, Liverpool'da göreve geldikten sonra Chelsea ile karşılaştığı dokuz resmi maçın üçünü, son altı karşılaşmanın ise sadece birini kazanabildi. Chelsea Menajeri Frank Lampard, futbolculuk kariyerinde Chelsea'nin boy gösterdiği üç UEFA Süper Kupası maçının ikisinde yer aldı ve iki tecrübesinde de kupayı kaldıramadı. Chelsea'ye karşı forma giydiği son sekiz resmi maçta beş gol atan Liverpool forveti Mohamed Salah, bu gollerin üçünü Basel'de oynarken Avrupa arenasında kaydetti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea'nin en golcü oyuncusu Olivier Giroud'ydu. Fransız oyuncu, İngiltere'ye geldikten sonra Liverpool'a karşı sahaya çıktığı karşılaşmalarda altı gol kaydederken; sadece Sunderland, Southampton, Newcastle ve Aston Villa filelerini daha fazla havalandırdı. Roberto Firmino'nun Liverpool formasıyla resmi maçlarda Everton'ın ardından gol atamadan en fazla karşılaştığı rakibi Chelsea.



Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü



UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.



Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.



24 ayrı takım sevindi



Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.



Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı.



UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.



1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı



Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.



O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.



Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.



İspanyollar son 10 kupanın 9'unu aldı



İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.



Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.



Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.



En çok kazanan futbolcular Maldini ve Alves



UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu. Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



İspanyol damgası



UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları müzesine götürdü. İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.