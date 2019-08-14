Liverpool Chelsea Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Süper Kupası için Liverpool ve Chelsea kozlarını paylaşacaklar, iki İngiliz ekibinin mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapacak. UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Chelsea'ye karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi iki takımın da birbirlerini iyi tanıdığını ve tamamen bu mücadeleyi kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geleceği müsabaka 22.00'de başlayacak.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



En çok Milan ve Barcelona kazandı



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.



Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.







Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü



UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.



Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.



24 ayrı takım sevindi



Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.



Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı.



UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.



1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı



Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.



O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.



Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.



İspanyollar son 10 kupanın 9'unu aldı



İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.



Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.



Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.



En çok kazanan futbolcular Maldini ve Alves



UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.

Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



İspanyol damgası



UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları müzesine götürdü.



İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.