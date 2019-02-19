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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Liverpool Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ezici üstünlük

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Liverpool Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ezici üstünlük

Liverpool Bayern Münih maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu mücadelesi devam ediyor. Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen ekiplerden Liverpool 3 maçtan galip ayrılırken, Bayern Münih sadece bir maçı galibiyetle tamamlayabildi. Peki, Liverpool Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Liverpool Bayern Münih maçı için futbolseverlerin araştırması devam ediyor. En son 2007 yılında hazırlık maçı ile karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinden galip ayrılan Liverpool, bugün de galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Liverpool Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumunda Bayern Münih'i konuk edecek. 19 Ocak Salı günü oynanacak olan bu mücadele, Beinsports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Liverpool ile Bayern Münih arasındaki tek Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi eşleşmesi, 1980/81 sezonu yarı finalinde gerçekleşirken; turu atlayan taraf Liverpool oldu (iç shada 0-0 & deplasmanda 1-1).

Bayern Münih, Liverpool deplasmanında çıktığı üç maçta da gol sevinci yaşayamadı.

İç sahada oynadığı son 19 Avrupa maçını kaybetmeyen Liverpool (14G 5B), son yenilgisini Ekim 2014'te Real Madrid'den aldı (0-3). Bu, İngiliz ekibinin Eylül 1974-Aralık 1991 arasındaki 40 maçlık süreçten bu yana en uzun yenilmezlik serisi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilgi yüzü görmeyen beş takımdan biri olan Bayern Münih (Ajax, Barcelona, Lyon ve Porto ile birlikte), son dokuz sezonun yedisinde yarı final oynamayı başardı.

Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında çıktığı son sekiz maçı kaybetmeyen Bayern Münih (6G 2B), son yenilgisini Eylül 2017'de PSG'den aldı (0-3). Bayern'in dış sahada daha uzun sadece bir yenilmezlik serisi var (Ekim 2012-Nisan 2014 arasında 10 maç).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla net gol pozisyonuna giren takım Bayern Münih (21).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında duran toptan en fazla gol bulan takım olan Bayern Münih (8), bu gollerin beşini korner organizasyonlarıyla attı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla net gol pozisyonu kaçıran oyuncu olan Sadio Mane (6), geçen sezon grup aşamasından sonraki yedi eleme maçında yedi gol kaydetmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olan (8) ve üst üste dört maçtır rakip fileleri havalandıran Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, bu turnuvada aynı sezonda beş maçlık seri yakalayamadı.

Bayern Münih kadrosunda yer alan dört oyuncu, Şampiyonlar Ligi kariyerlerindeki 50. maça çıkmaya hazırlanıyor (Thiago Alcantara, Mats Hummels, Javi Martinez ve James Rodriguez).

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