Bayern Münih, İngiltere'de istediğini aldı
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool, evinde ağırladığı Bayern Münih'le 0-0 berabere kaldı.
Anfield Road'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Liverpool, golcüsü Mane ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve 13 Mart'ta Allianz Arena'da oynanacak rövanş öncesi avantajı Bayern'e kaptırdı.
Liverpool'un 11'i: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.
Bayern Münih'ün 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Gnabry, James, Coman, Lewandowski.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle