Liverpool Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları kapsamında, İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Bu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Liverpool Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, bu akşam belli olacak. Liverpool ile Barcelona, geçtiğimiz günlerde yapılan ilk maçın rövanşında, final biletini almak için karşı karşıya gelecek. İşte, Liverpool Barcelona maçına ilişkin ayrıntılar...
İngiltere'nin köklü ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında, bu akşam Barcelona'yı ağırlayacak. TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu önemli karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
LİVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun Barcelona ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında forma giyemeyeceğini söyledi.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Djik, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri, Mane, Origi
Barcelona: Ter Stegen, S.Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Coutinho, Suarez, Messi
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