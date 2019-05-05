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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

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Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

Liverpool ile Barcelona arasında 7 Mayıs Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, bir dev maç daha yönetecek. 7 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak olan Liverpool-Barcelona karşılaşmasında Çakır düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçını yönetecek olan Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. İki ekip arasındaki ilk maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı.

Saat 22.00'de başlayacak olan mücadelenin VAR hakemi ise Almanya'dan Felix Zwayer ve Sascha Stegemann olacak. Bugüne kadar 43 kez Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır, bu sezon 7. Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek ve bu yıl elit hakemler arasında en fazla maç yöneten isim olacak. 8 sezondur Devler Ligi'nde maç yöneten Cüneyt Çakır, 6 yarı final ve 1 final maçı yönetti.

Derbinin VARı Cüneyt Çakırda
Derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır'da

Barcelona-Liverpool maçı öncesi Nou Camp'ın harika atmosferi...

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Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakırın

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