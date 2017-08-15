Liverpool avantajı kaptı

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılma hakkı kazanan Liverpool, ilk maçta Almanya ekibi Hoffenheim'ı Arnold ve Milner'ın golleriyle deplasmanda 2-1 mağlup etti. Alman ekibin tek golü Uth'dan geldi
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Slavia Prag'a transfer olan Miroslav Stoch'un yüzü, ilk maçta gülmedi. Çekya ekibi Slavia Prag, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden APOEL Nicosia'ya 2-0 mağlup oldu.
Günün diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:
Karabağ - Kopenhag: 1-0
Sporting - FCSB: 0-0
Young Boys - CSKA Moskova: 0-1