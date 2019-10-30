Liverpool Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupada erken final!
Liverpool Arsenal maçı ile İngiltere'de futbol ziyafeti yaşanacak. İngiliz futbolunun iki büyük takımının İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu kapsamında karşı karşıya geleceği Liverpool Arsenal maçı, erken final niteliği taşıyacak. Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Liverpool Arsenal maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler
Kariyerlerinde 198. kez karşılaşacak olan Liverpool ve Arsenal, Anfield Stadyumu'nda tur şansı arayacak. Jürgen Klopp ile Unai Emery'nin taktik savaşlar vereceği Liverpool Arsenal maçı ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, dünya çapında birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yayınlanacak olan Liverpool Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu kapsamında Liverpool, Arsenal'i konuk edecek. 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
PREMİER LİG'DE SON DURUM
Liverpool, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yenerek sahasında üst üste 12. maçını kazandı.
Son şampiyon Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 3-0'lık skorla geçti.
Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Southampton deplasmanında 9-0 gibi farklı bir skorla galip geldi. Bu skorla Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu da egale etti.
Norwich City deplasmanında 3-1 kazanan Manchester United, Premier Lig tarihinde 2 bin gole ulaşan ilk takım oldu.
Arsenal'ın evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Chelsea de Burnley deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 10. haftasının ardından 28 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 20'şer puanla Leicester City ve Chelsea izledi.
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