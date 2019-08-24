Liverpool - Arsenal: 3-1
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Arsenal'i konuk etti. Mücadele Liverpool'un Anfield'daki 3-1 üstünlüğüyle son buldu.
Jürgen Klopp'un ekibi yeni sezona 3 maçta 3 galibiyetle devam etti. Ev sahibi takımın gollerini 41'de Joel Matip, 49 ve 58'de Mohamed Salah kaydetti.
Londra ekibinin tek golü 85'te Lucas Torreira'dan geldi. Arsenal 6 puanda kaldı. Liverpool ligde bir sonraki hafta Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Tottenham ile derbi oynayacak.
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