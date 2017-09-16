Liverpool, Anfield'da 1 puana razı geldi! Emre Can...

İngiltere Premier Lig’de 5.hafta maçında Liverpool sahasında Burnley ile karşılaştı. Anfield Stadı’nda oynanan maçta 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Mücadelede konuk Burnley, 27.dakikada Scott Arfield’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 30.dakikada Mohamed Salah’tan geldi. Salah’ın golünde asisti yapan isim ise Emre Can oldu.
İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında takımlar buldukları pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele berabere sonuçlandı.
Alınan bu sonucun ardından Liverpool, Manchester City yenilgisini taraftarlarına unutturamadı ve 8 puana ulaştı. Burnley de 8 puana ulaştı.