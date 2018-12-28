Liverpool açık ara lider!
Newcastle engelini 4-0 geçen Liverpool, ilk yarıyı açık ara lider kapadı.
Lider Liverpool, konuk ettiği Newcastle United'ı 11. dakikada Dejan Lovren, 47. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 79. dakikada Xherdan Shaqiri ve. 85. dakikada Fabinho'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.
Puanını 51'e çıkaran Liverpool, namağlup unvanıyla ilk yarıyı açık ara lider kapadı. Newcastle United ise 17 puan ve maç fazlasıyla 15'inci sırada kaldı.
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