Liverpool, 2-0'ın avantajıyla Portekiz'de! iddaa'da en çok oynanan tercih...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Porto ile Liverpool karşı karşıya geliyor. İngiltere’de oynanan ilk maç, Liverpool’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Rövanş öncesi son gelişmelere göz atalım...
* İlk maçta Pepe gibi bir tecrübenin oynamaması Porto için büyük kayıptı.
* Orta sahanın önemli ismi Herrera ile birlikte cezasını tamamlayan Portekizli stoper, rövanş mücadelesinde forma giyebilecek.
* Wilson Manafa maç kadrosuna alınmadı, Jesus Corona'nın durumu ise maç saati netleşecek.
LIVERPOOL
* Uzun bir aradan sonra İngiltere'deki ilk maçta kadroya giren Joe Gomez, Portekiz kafilesinde de yerini aldı.
* Dejan Lovren hastalığı, Alex Oxlade-Chamberlain ise sakatlığı sebebiyle evde bırakıldı.
* 2-0 biten ilk maç sonrası, geçtiğimiz hafta sonu da Chelsea'yi aynı skorla geçtiler ve hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem de İngiltere Premier Lig'de zirve yarışına devam ettiler...
BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!
- Liverpool geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda yine Porto ile eşleşmiş ve Portekiz’deki mücadeleyi 5-0 kazanmıştı. (MS 2)
- Liverpool ile Porto arasındaki son 3 karşılaşmada Porto gol atma başarısı gösteremedi. (KG YOK)
- Porto’nun bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 9 maçın 6’sı 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 ÜST)
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?
"Porto – Liverpool" Şampiyonlar Ligi rövanş maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin çoğunluğu, konuk ekibin galibiyetinden yana! "Liverpool kazanır" tercihinin iddaa oranı 1,80!
%39’la Liverpool galibiyetine oynayanları %15’le 2.5 gol üstü ve %11’le karşılıklı gol tercihini yapanlar takip ediyor.
MİSLİ.COM YAZARI İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?
Porto'nun turu geçmek adına risk alıp maçı üç farklı kazanmaktan başka bir şansı bulunmuyor. Takım olarak iç sahada baskı gücü yüksek bir performans sergileyen ev sahibi ekibin, taktikleri gereği savunmada açıklar vermelerini bekliyorum.
Liverpool ise taraftarı önünde aldığı 2-0’lık net galibiyetle tur adına önemli bir skor elde etti. Bu karşılaşmada turu geçmek adına mutlaka skor üretmelerini bekliyorum.
Zorlu rövanş mücadelesinde iki ekip turu geçmek adına açık futbollarıyla karşılıklı goller bulup maçı 2.5 Gol ÜST'üne taşırlar.
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Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son maçta evinde Chelsea'yi yenmişti...
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