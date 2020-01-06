Liverpool 16 yıldır başarılamayanın peşinde

Bu sezon ligde oynadığı 20 karşılaşmayı da kaybetmeyen Liverpool, serisini kalan 18 maçta da sürdürüp İngiltere liginde daha önce yalnızca 2 takımın yakaladığı bir başarıyı tekrarlama peşinde.

Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde 19 galibiyet, 1 beraberlik alan Merseyside ekibi, 1888-89 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Preston North End ve 2003-04 sezonunu ilk sırada bitiren Arsenal'dan sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İngiliz kulübü olmak istiyor.

Preston North End, İngiltere liginin ilk defa düzenlendiği ve 12 takımın mücadele ettiği 1888-89 sezonunu 18 galibiyet, 4 beraberlikle bitirdi.

Arsenal ise taraftarlarının hala övündüğü 2003-04 sezonunda 26 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri ligde şampiyon olamıyor.

Son 59 lig maçında bir kez yenildi

İngiltere Premier Lig'deki son 59 mücadelesinde yalnızca bir defa sahadan mağlup ayrılan Liverpool, son 29 karşılaşmasından 28'ini kazandı.

37 maçtır yenilmeyen Liverpool, Arsenal'ın 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 49 müsabaka kaybetmeyerek kırdığı İngiltere ligi rekoruna da gözünü dikti.

Liverpool'un bu hedef doğrultusunda öncelikle 40 maçlık serisi bulunan Chelsea (2004-2005) ve 42 maçlık seriye sahip Nottingham Forest'ı (1977-1978) geçmesi gerekiyor.

Juventus'tan bu yana yapabilen yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2011-12 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Juventus'tan beri Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan kulüp bulunmuyor.

Küme düşmesinin yanı sıra 2004-05 ve 2005-06 sezonu şampiyonluklarının silinmesine sebep olan 2006'daki şike skandalının ardından yeniden yapılanan Juventus, ligi 7. bitirdiği 2010-11 sezonu sonunda teknik direktör Luigi Delneri'nin yerine Antonio Conte ile anlaştı.

Conte yönetiminde, 2011-12 sezonunda ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino temsilcisi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp oldu.



Milan'ın rekor serisi

Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının Mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor.

Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor.



Dresdner'in kusursuz performansı

Almanya ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.

İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.



Avrupa futbolunda 23 örneği var

Liverpool, namağlup unvanını Premier Lig'in sonuna kadar korursa Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihinde de bunu gerçekleştiren 18. ekip olacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da ikişer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.

Sezon Kulüp Lig O G B Ligi bitirdiği sıra

1888-89 Preston North End İngiltere 22 18 4 1

1896 Club Français Fransa 8 8 0 1

1897 Standard Athletic Fransa 8 6 2 1

1902 Genoa İtalya 4 4 0 1

1905 Juventus İtalya 5 3 2 1

1907 Milan İtalya 6 4 2 1

Torino 6 3 3 2

1908 Pro Vercelli İtalya 4 2 2 1

1910-11 Viktoria 89 Berlin Almanya 18 15 3 1

1912-13 Pro Vercelli İtalya 21 18 3 1

1919-20 Nürnberg Almanya 10 9 1 1

1920-21 Nürnberg Almanya 11 9 2 1

1922-23 Genoa İtalya 28 22 6 1

1927-28 Hamburg Almanya 11 11 0 1

1929-30 Athletic Bilbao İspanya 18 12 6 1

1931-32 Real Madrid İspanya 18 10 8 1

1935-36 Nürnberg Almanya 26 19 7 1

1936-37 Schalke 04 Almanya 26 24 2 1

1942-43 Dresdner Almanya 23 23 0 1

1978-79 Perugia İtalya 30 11 19 2

1991-92 Milan İtalya 34 22 12 1

2003-04 Arsenal İngiltere 38 26 12 1

2011-12 Juventus İtalya 38 23 15 1

NOT: Club Français ve Standard Athletic'in şampiyonlukları, Fransa futbolunda profesyonel dönemin başladığı 1932-33 sezonu öncesinde, Fransız Spor Dernekleri Birliği (USFSA) tarafından düzenlenen şampiyonada kazanılmıştır.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





